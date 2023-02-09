За совершение 40 «закладок» героина в Ингушетии будут судить двух иностранцев

В ведомстве отметили, что злоумышленники в феврале прошлого года прибыли в республику из Москвы, бесконтактным способом приобрели из «закладки» оптовую партию героина — 114 граммов (49 свертков), для последующего сбыта уже в мелких партиях.

7 февраля 2022 года иностранцы сделали в столице республики 40 «закладок», а координаты с указанием их местонахождения они направляли своему сообщнику, обмениваясь сообщениями через мессенджер в сети «Интернет». Тот в свою очередь должен был направлять информацию потенциальным покупателям.

Оставшуюся часть наркотиков в 9 свертках обвиняемые не успели разместить, поскольку были задержаны правоохранителями с поличным.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в Магасский районный суд.