За совершение 40 «закладок» героина в Ингушетии будут судить двух иностранцев
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух иностранных граждан, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что злоумышленники в феврале прошлого года прибыли в республику из Москвы, бесконтактным способом приобрели из «закладки» оптовую партию героина — 114 граммов (49 свертков), для последующего сбыта уже в мелких партиях.
7 февраля 2022 года иностранцы сделали в столице республики 40 «закладок», а координаты с указанием их местонахождения они направляли своему сообщнику, обмениваясь сообщениями через мессенджер в сети «Интернет». Тот в свою очередь должен был направлять информацию потенциальным покупателям.
Оставшуюся часть наркотиков в 9 свертках обвиняемые не успели разместить, поскольку были задержаны правоохранителями с поличным.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в Магасский районный суд.