За спасение трехлетней девочки в Ингушетии наградили сотрудников МЧС

«По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сотрудников ПСО «Эрзи» отметили медалями «30 лет образования Республики Ингушетия», памятными сувенирами и денежным вознаграждением за оперативное реагирование и смелые решительные действия, способствовавшие спасению ребенка», — отмечается в Телеграм-канале правительства.

Награды вручил первый заместитель премьер-министра республики Магомед Евлоев.

Напомним, в конце апреля текущего года Джамбулатов и Кациев в сельском поселении Экажево Назрановского района спасли малолетнюю девочку, которая провалилась в выгребную яму глубиной шесть метров. Для этого им пришлось применить альпинистское снаряжение.

Один из спасателей спустился в яму, обвязал ребенка веревкой за пояс и отправил наверх. Девочка чудом не задохнулась, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.