За сутки Covid-19 выявили у 9 жителей Ингушетии
На 10 мая текущего года в Ингушетии проведено свыше 850 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 40 791 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+9 за сутки).
Всего умерло 549 человек, выздоровело — 40 091, сообщает региональный оперативный штаб.
Госпитализирован 70 человек, 19 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. Из них 4 пациента в тяжелом состоянии, 4 — на ИВЛ.
76 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.