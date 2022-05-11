За сутки Covid-19 выявили у 9 жителей Ингушетии

Всего умерло 549 человек, выздоровело — 40 091, сообщает региональный оперативный штаб.

Госпитализирован 70 человек, 19 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. Из них 4 пациента в тяжелом состоянии, 4 — на ИВЛ.

76 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.