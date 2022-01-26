Коронавирус

За сутки Covid-19 выявлен у 147 жителей Ингушетии

0

В Ингушетии на 26 января проведено 640 916 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 30 711 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+147 за сутки).

Умерло всего 502 человека, выздоровел — 28 571 (+72 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 102.

217 человека госпитализировано, 122 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 17 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 10 из них — на ИВЛ.

1421 житель республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В селе Яндаре пройдут соревнования на Кубок Республики Ингушетия по грэпплингу среди мужчин старше 19 лет
В текущем году в Назрановском районе Ингушетии планируется ввод в эксплуатацию 4 школ и 2 детских садов
В городе Малгобеке Ингушетии прошел рейд по соблюдению масочного режима в торговых объектах
В Доме культуры села Барсуки Назрановского района Ингушетии прошла акция «Блокадный хлеб»
В Ингушетии раскрыли ОПГ, торговавшую оружием и наркотиками
Неизвестные обстреляли дом жителя Назрани
Около 11 млн рублей выделено Ингушетии на лекарства для больных с Covid-19
За повреждение камеры видеонаблюдения в СИЗО арестованный в Ингушетии получил новый срок в колонии
В 2021 году уровень регистрируемой безработицы в Ингушетии снизился почти на 4%
В домах культуры Ингушетии проходят мероприятия в рамках всероссийской акции «Блокадный хлеб»
«Россети Северный Кавказ» в 2021 году на 40% увеличили количество поданных исков к должникам в Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 