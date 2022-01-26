За сутки Covid-19 выявлен у 147 жителей Ингушетии
В Ингушетии на 26 января проведено 640 916 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 30 711 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+147 за сутки).
Умерло всего 502 человека, выздоровел — 28 571 (+72 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 102.
217 человека госпитализировано, 122 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 17 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 10 из них — на ИВЛ.
1421 житель республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.