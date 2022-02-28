Коронавирус

За сутки Covid-19 выявлен у 91 жителя Ингушетии

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На 28 февраля в Ингушетии проведено 705 357 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 39 078 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+91 за сутки).

Умерло всего 539 человек, выздоровело — 33 821, сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 80 жителей региона старше 60 лет.

180 человек госпитализировано, 85 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 19 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.

4 538 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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