За сутки Covid-19 выявлен у 91 жителя Ингушетии

Умерло всего 539 человек, выздоровело — 33 821, сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 80 жителей региона старше 60 лет.

180 человек госпитализировано, 85 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 19 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.

4 538 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.