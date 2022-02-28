За сутки Covid-19 выявлен у 91 жителя Ингушетии
На 28 февраля в Ингушетии проведено 705 357 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 39 078 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+91 за сутки).
Умерло всего 539 человек, выздоровело — 33 821, сообщает региональный оперативный штаб.
С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 80 жителей региона старше 60 лет.
180 человек госпитализировано, 85 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 19 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 12 из них — на ИВЛ.
4 538 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.