За сутки ингушские полицейские изъяли у нарушителей почти 29 граммов героина и мефедрона
В Ингушетии правоохранители в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли у трех местных и одного жителя Ярославской области 28,64 грамма героина и мефедрона, сообщили в среду, 1 марта, в пресс-службе регионального МВД.
«Задержаны 38-летний житель сельского поселения Троицкое, у которого изъято 4,39 граммов героина, 31-летний житель Назрани и 2,07 граммами мефедрона и житель сельского поселения Плиево, у которого в ходе личного досмотра обнаружено 0,73 грамма мефедрона. Житель Ярославской области намеревался делать закладки в Ингушетии, у него были обнаружены свертки из полимерной изоляционной ленты, в которых находилось наркотическое средство «мефедрон» общей массой 20,52 грамма», — говорится в сообщении.
В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по различным частям статей 228 и 228.1 УК России.