Коронавирус

За сутки от коронавируса в Ингушетии скончались два человека

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В Ингушетии за сутки от коронавируса скончались два человека, всего за весь период 328, сообщает оперативный штаб республики.

По состоянию на 6 октября всего проведено 473 тыс. скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, из них почти 22 тыс. впервые установленных диагнозов Covid-19 (+68 за сутки).

Жителей республики старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73 человека, госпитализированы с подтверждением и подозреваемые на COVID-2019 — 137 человек.

Всего в больницах находятся 347 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом — 143, в тяжелом состоянии в отделении реанимации — 35 пациентов, из них 28 — на ИВЛ.

При этом 1225 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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