За сутки в Ингушетии Covid-19 подтвержден у 69 человек

На 21 октября в республике проведено 492 100 скрининговых исследований, 22 901 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки).

Выздоровело — 21 039 (+78 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

415 человек госпитализировано, 159 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 26 — на ИВЛ.

1094 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.