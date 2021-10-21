За сутки в Ингушетии Covid-19 подтвержден у 69 человек
В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 353 человека, сообщает региональный оперативный штаб.
На 21 октября в республике проведено 492 100 скрининговых исследований, 22 901 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки).
Выздоровело — 21 039 (+78 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
415 человек госпитализировано, 159 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 26 — на ИВЛ.
1094 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.