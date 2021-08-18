За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 74 человек
На 18 августа в Ингушетии проведено 412 440 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18 735 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+74 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Умерло всего 259 человек, выздоровело 17 213 (+70 за сутки).
426 госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 196.
36 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 27 — на ИВЛ.
Остаются под медицинским наблюдением 1 532 человека. Контроль врачей при отсутствии какой-либо симптоматики снят с 23 111.