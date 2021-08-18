Коронавирус

За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 74 человек

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На 18 августа в Ингушетии проведено 412 440 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18 735 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+74 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Умерло всего 259 человек, выздоровело 17 213 (+70 за сутки).

426 госпитализировано, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 196.

36 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 27 — на ИВЛ.

Остаются под медицинским наблюдением 1 532 человека. Контроль врачей при отсутствии какой-либо симптоматики снят с 23 111.

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