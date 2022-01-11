За сутки в Ингушетии подтверждено 60 новых случаев Covid-19
На 11 января в Ингушетии проведено 614 380 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 29 385 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+60 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
За минувшие сутки умер один человек, всего — 487. Выздоровел — 27 501 пациент (+55 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 82.
234 человека госпитализировано, 118 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.
1163 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.