За сутки в Ингушетии подтверждено 60 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки умер один человек, всего — 487. Выздоровел — 27 501 пациент (+55 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 82.

234 человека госпитализировано, 118 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 — на ИВЛ.

1163 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.