За сутки в Ингушетии подтверждено 70 новых случаев Covid-19

На 16 августа в регионе проведено 409 790 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18 582 — впервые установленных диагноза Covid-19 (+70 за сутки).

Выздоровело — 16972.

Людей старше 70 лет, находящихся на самоизоляции, — 64 человека.

Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано 460, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 184.

42 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 25 — на ИВЛ.

894 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.