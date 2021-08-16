Коронавирус

За сутки в Ингушетии подтверждено 70 новых случаев Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего — 256 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 16 августа в регионе проведено 409 790 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18 582 — впервые установленных диагноза Covid-19 (+70 за сутки).

Выздоровело — 16972.

Людей старше 70 лет, находящихся на самоизоляции, — 64 человека.

Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано 460, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 184.

42 пациента в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 25 — на ИВЛ.

894 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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