За сутки в Ингушетии умер один человек, 66 новых случаев Covid-19

На 1 сентября в республике проведено 430 593 скрининговых исследований, 19 711 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки).

Выздоровело — 18 191 человек (+9 за сутки).

Людей, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

406 человек госпитализировано, из них 174 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

22 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.

835 жителей, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.