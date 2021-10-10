Коронавирус

За сутки в Ингушетии умерли два человека, 63 новых случая Covid-19

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За минувшие сутки в Ингушетии скончались два пациента с коронавирусом, всего — 338 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 10 октября в регионе проведено около 478 тыс. скрининговых исследований, 23 164 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+63 за сутки).

Выздоровело — 20 436 человек (+20 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.

369 человек госпитализировано, 166 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 30 — на ИВЛ.

1021, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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