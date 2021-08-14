Коронавирус

За сутки в Ингушетии умерли два человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего — 251 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

На 14 августа в регионе проведено 407 192 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18447 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+62 за сутки).

Выздоровело — 16827 (+49 за сутки).

Людей старше 70 лет, находящихся на самоизоляции, — 64 человека.

Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано 478, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 244.

38 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 23 — на ИВЛ.

891 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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