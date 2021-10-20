Коронавирус

За сутки в Ингушетии умерли два человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 352 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

На 20 октября в республике проведено 490 682 скрининговых исследования, 22 832 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки).

Выздоровело — 20 961 (+106 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.

399 человек госпитализировано, 165 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 36 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 27 — на ИВЛ.

1120 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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