Коронавирус

За сутки в Ингушетии умерло два человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 293 человека, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 12 сентября в регионе проведено 444 094 скрининговых исследования, 20 400 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+58 за сутки).

Выздоровело за весь период — 18 862 (+66 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

298 человек госпитализировано, из них 119 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

28 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 25 — на ИВЛ.

947 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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