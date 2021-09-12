За сутки в Ингушетии умерло два человека с Covid-19

На 12 сентября в регионе проведено 444 094 скрининговых исследования, 20 400 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+58 за сутки).

Выздоровело за весь период — 18 862 (+66 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

298 человек госпитализировано, из них 119 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

28 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 25 — на ИВЛ.

947 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.