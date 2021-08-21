За сутки в Ингушетии умерло три человека, 69 новых случаев Covid-19
В Ингушетии за сутки умерли три пациента с коронавирусом, всего — 265 человек, сообщает российский оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
За весь период по России умерло 175 282 человека.
За сутки в Ингушетии выявлено 69 новых случаев Covid-19. В стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 726 523 случая (+0,31%) коронавируса инфекции в 85 регионах.
Выздоровело в Ингушетии — 17 443 (+103 за сутки). В России за весь период выписано 6 004 052 пациента.