За сутки в Ингушетии выявлен 61 новый случай Covid-19
В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 291 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 10 сентября в регионе проведено 441 692 скрининговых исследования, 20 282 впервые установленных диагноза Covid-19 (+61 за сутки).
Выздоровело за весь период — 18 712 (+73 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.
315 человек госпитализировано, из них 136 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
31 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 27 — на ИВЛ.
977 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.