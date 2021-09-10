За сутки в Ингушетии выявлен 61 новый случай Covid-19

На 10 сентября в регионе проведено 441 692 скрининговых исследования, 20 282 впервые установленных диагноза Covid-19 (+61 за сутки).

Выздоровело за весь период — 18 712 (+73 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.

315 человек госпитализировано, из них 136 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

31 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 27 — на ИВЛ.

977 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.