Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

За последние сутки в стране подтверждено 1 158 смертей. В республике по данным на 29 октября 368 летальных случаев. За весь период в РФ умерло 238 538 человек.

За прошедшие сутки в России выздоровело 27 115 человек, в Ингушетии — 73. За весь период выписано по выздоровлении по стране — 7 358 539.