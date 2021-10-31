Коронавирус

За сутки в России выявлено 40 993 новых случая коронавируса, 81 из них — в Ингушетии

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За последние сутки в России коронавирус выявлен у 40 993 человек в 85 регионах, из них 81 заболевший — в Ингушетии. В стране нарастающим итогом зарегистрировано 8 513 790 случаев Covid-19.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

За последние сутки в стране подтверждено 1 158 смертей. В республике по данным на 29 октября 368 летальных случаев. За весь период в РФ умерло 238 538 человек.

За прошедшие сутки в России выздоровело 27 115 человек, в Ингушетии — 73. За весь период выписано по выздоровлении по стране — 7 358 539.

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