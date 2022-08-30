Приговор

За СВУ и пистолет-авторучку житель Ингушетии получил пять лет колонии

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28-летний житель Назрановского района Ингушетии осужден к лишению свободы и штрафу за незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывных устройств, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что он незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства в сельском поселении Сурхахи самодельный однозарядный пистолет-авторучку и 12 патронов калибра 5,6 мм. Также изготовил и хранил самодельное взрывное устройство.

Оружие, боеприпасы и СВУ было обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ по республике в марте текущего года в ходе оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором Магасского районного суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 250 тыс. рублей.

Наказание осужденному предстоит отбывать в исправительной колонии общего режима.

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