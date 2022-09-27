За три года в Ингушетии на 12% увечилось количество малых и средних предприятий

Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства региона Олег Фурсов на совещании с участие представителей АСИ: директора проектов Лаборатории инициатив Михаила Уткина, директора дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» Александра Смекалина и куратора СКФО дивизиона Тиграна Минасяна.

Фурсов отметил, что в целях повышения уровня жизни населения в регионе акцент делается на улучшение условий для бизнеса, повышение эффективности работы, направленной на развитие МСП.

«Сегодня на совещании с Главой региона Махмуд-Али Калиматовым руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила вклад общественности, предпринимательского сообщества и усилий правительства в то, чтобы наш рейтинг и инвестклимат существенно улучшился. У нас еще есть значительные резервы, которые связаны с тремя составляющими прежде всего: сокращение сроков предоставления тех или иных услуг, налаживание обратной связи с бизнес-сообществом и пресечение противоправных действий — над всем этим мы также продолжим усердно работать», — сказал зампред.

В свою очередь Смекалин отметил, что «безусловно рейтинг инвестиционной привлекательности является одним из основных инструментов развития регионов, однако с прошлого года появился новый — рейтинг качества жизни».

«Мы понимаем, что нельзя развивать регион только с одной стороны — он должен развиваться гармонично. И принципиальное отличие новой программы в том, что мы опираемся не на статические показатели, а на опросы, на мнение жителей. Тем самым, мы стараемся помочь руководителям регионов обратить внимание на запросы населения: что волнует людей и бизнес-сообщество», — подчеркнул он.

Фурсов обратил внимание, что для улучшения качества жизни в республике проводится объемная работа, в том числе создано новое министерство энергетики и ЖКХ, которое совместно с ресурсоснабжающими организациями обеспечивает функционирование коммунальной инфраструктуры, строятся дороги, школы и детские сады, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.