Демография

За три месяца в 17 семьях Ингушетии родились двойни 

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В III квартале этого года в Ингушетии родилось 2094 ребенка: из них мальчиков — 1099, девочек — 995. Двойни — в 17 семьях.

В настоящее время среди жителей республики наибольшую популярность сохраняют такие имена для мальчиков: Мухаммад, Абубакар, Халид, Ибрагим, Умар, а для девочек — Аиша, Хадиджа, Сафия, Сара, Амина. Родители также называют детей такими редкими именами, как Халис, Усман, Хаму, Исхак, Ульван и Ханна, Умайя, Ханеза, Эллая, Сирин.

Всего за три квартала 2022 года в регионе родилось 3049 мальчиков и 2831 девочка. То есть, по данной статистике на свет появилось на 208 мальчиков больше, чем девочек, что на 14,5% больше от общей рождаемости детей, отмечается в Телеграм-канале правительства республики.

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