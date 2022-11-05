За три месяца в 17 семьях Ингушетии родились двойни 

В настоящее время среди жителей республики наибольшую популярность сохраняют такие имена для мальчиков: Мухаммад, Абубакар, Халид, Ибрагим, Умар, а для девочек — Аиша, Хадиджа, Сафия, Сара, Амина. Родители также называют детей такими редкими именами, как Халис, Усман, Хаму, Исхак, Ульван и Ханна, Умайя, Ханеза, Эллая, Сирин.

Всего за три квартала 2022 года в регионе родилось 3049 мальчиков и 2831 девочка. То есть, по данной статистике на свет появилось на 208 мальчиков больше, чем девочек, что на 14,5% больше от общей рождаемости детей, отмечается в Телеграм-канале правительства республики.