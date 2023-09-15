За убийство и хранение оружия будут судить жителя Ингушетии

По версии следствия, 28 июля прошлого года ночью обвиняемый в сельском поселении Верхние Ачалуки из огнестрельного оружия выстрелил в голову 25-летнего односельчанина, тот скончался на месте.

В отношении мужчина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Малгобекский городской суд.