Убийство

За убийство и хранение оружия будут судить жителя Ингушетии

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За убийство и хранение оружия будут судить 29-летнего жителя Малгобекского района Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, 28 июля прошлого года ночью обвиняемый в сельском поселении Верхние Ачалуки из огнестрельного оружия выстрелил в голову 25-летнего односельчанина, тот скончался на месте.

В отношении мужчина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Малгобекский городской суд.

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