Убийство

За убийство восьмилетней давности задержан житель Ингушетии 

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Сотрудники управления уголовного розыска МВД по региону установили гражданина, находящегося в розыске за убийство 8-летней давности. У него принята явка с повинной и изъят автомат АК-47 калибра 7,62 мм, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.

Мужчина признался, что поздно вечером 10 января 2015 года в городе Назрани он несколько раз выстрелил из автомата АК-47 в местного жителя, который незаконно проник в его домовладение. От полученных ранений тот скончался на месте.

Дело передано в СУ СКР по республике, задержанный заключен под стражу.

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