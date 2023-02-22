За убийство восьмилетней давности задержан житель Ингушетии
Сотрудники управления уголовного розыска МВД по региону установили гражданина, находящегося в розыске за убийство 8-летней давности. У него принята явка с повинной и изъят автомат АК-47 калибра 7,62 мм, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе ведомства.
Мужчина признался, что поздно вечером 10 января 2015 года в городе Назрани он несколько раз выстрелил из автомата АК-47 в местного жителя, который незаконно проник в его домовладение. От полученных ранений тот скончался на месте.
Дело передано в СУ СКР по республике, задержанный заключен под стражу.