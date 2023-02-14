За угрозу убийством жителю Ингушетии ограничена свобода

Отмечается, что мужчина в апреле минувшего года в ходе внезапно возникшего конфликта со своим соседом произвел два выстрела из ружья. При этом высказывал в адрес оппонента угрозу убийством в агрессивном тоне, потерпевший воспринимал это реально.

В течение одного года и четырех месяцев осужденному запрещено выезжать за пределы территории Малгобекского района и менять место проживания. Раз в месяц он должен являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы.