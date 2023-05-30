Приговор

За угрозы полицейским житель Ингушетии получил условный срок

0

21-летний житель Ингушетии признан виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Молодой человек, передвигавшийся на автомобиле «ВАЗ-21099», в июне прошлого года был остановлен сотрудниками ДПС в районе сельского поселения Барсуки Назрановского района. Когда правоохранители начали составлять на него административный материал за тонировку, он спровоцировал конфликт с сотрудниками полиции, стал размахивать кулаками, высказывая угрозы, после чего был задержан.

Приговором Магасского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские спортсмены успешно выступили на турнире по тхэквондо в Грозном
С начала года в ЦУР по Ингушетии поступило свыше 200 обращений по сфере образования
Ингушские спортсмены стали призерами всероссийских соревнований по вольной борьбе
Сотрудники компаний Ингушетии рассказали hh. ru, за что они ценят свою работу
В Ингушетии ожидаются ливни, град и шквал
Школьники Ингушетии приняли участие в мероприятиях к 105-летию пограничных войск
В Назрани восстановили водоснабжение на одном из проблемных участков
В горной зоне Ингушетии для туристов построено 14 специальных стоянок
Глава Ингушетии назвал основные направления работы для снижения смертности в регионе
Специалисты Минприроды Ингушетии приняли участие в обсуждении вопросов обращения с ТКО
В Ингушетии определились муниципалитеты с лучшими показателями по передаче МКД управляющим компаниям

Главное

Яндекс.Метрика

 