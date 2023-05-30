За угрозы полицейским житель Ингушетии получил условный срок

Молодой человек, передвигавшийся на автомобиле «ВАЗ-21099», в июне прошлого года был остановлен сотрудниками ДПС в районе сельского поселения Барсуки Назрановского района. Когда правоохранители начали составлять на него административный материал за тонировку, он спровоцировал конфликт с сотрудниками полиции, стал размахивать кулаками, высказывая угрозы, после чего был задержан.

Приговором Магасского районного суда фигуранту назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.