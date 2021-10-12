Гранты

За успешную борьбу с Covid-19 регионы получат специальные гранты на развитие системы здравоохранения

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Регионы, успешно борющиеся с распространением Covid-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Документ фиксирует, что количество победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Он также утвердит форму конкурсной заявки.

«На такую поддержку субъектам Российской Федерации предусмотрено около 5 миллиардов рублей», — сказал Мишустин на заседании координационного совета 12 октября.

Претенденты на звание территории, свободной от коронавируса, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе — показатель заболеваемости Covid-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины.

Конкурс планируется провести в ноябре. Сведения о нем будут публиковаться на официальном сайте Роспотребнадзора.

Принятое решение откроет для регионов новую возможность по привлечению финансирования в сферу здравоохранения, станет дополнительным стимулом к эффективному противодействию Covid-19.

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