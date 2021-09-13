Коронавирус

За весь период в Ингушетии умерло 295 человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 295 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 13 сентября в регионе проведено более 445 тыс. скрининговых исследований, 20 457 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+57 за сутки).

Выздоровело за весь период — 18 894 (+32 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

304 человека госпитализировано, из них 118 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

29 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 26 — на ИВЛ.

964, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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