За весь период в Ингушетии умерло 295 человек с Covid-19

На 13 сентября в регионе проведено более 445 тыс. скрининговых исследований, 20 457 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+57 за сутки).

Выздоровело за весь период — 18 894 (+32 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

304 человека госпитализировано, из них 118 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

29 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 26 — на ИВЛ.

964, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.