За весь период в Ингушетии умерло 295 человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 295 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 13 сентября в регионе проведено более 445 тыс. скрининговых исследований, 20 457 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+57 за сутки).
Выздоровело за весь период — 18 894 (+32 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
304 человека госпитализировано, из них 118 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
29 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 26 — на ИВЛ.
964, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.