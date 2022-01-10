За злостное нарушение ПДД водителю грозит штраф до 500 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин подписал документ 30 декабря 2021 года, в тот же день он был опубликован на официальном портале правовой информации. По истечении 10 дней после опубликования закон вступил в силу, напоминает ТАСС.

Документ дополняет Уголовный кодекс новой статьей 264.2 и вводит ответственность за превышение скорости на величину свыше 60 км/ч, за выезд на трамвайные пути встречного маршрута или на полосу встречного движения, если допустивший нарушения водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишен прав. Санкции в таком случае предусмотрены в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере доходов осужденного за период от года до двух лет, обязательных работ на срок до 480 часов, принудительных работ или же лишения свободы на срок до двух лет. Одновременно приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если нарушителя уже привлекали к уголовной ответственности по новой статье, у него есть неснятая или непогашенная судимость, и он снова злостно нарушил ПДД, штраф для него уже составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, ему могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Также в качестве альтернативных видов наказания предусматриваются ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. В этом случае приговор может быть дополнен лишением виновного права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет.

Действие новой статьи УК России не распространяется на нарушения, зафиксированные дорожными камерами.