Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ингушетии ниже эпидемического порога

В ведомстве отметили, что мероприятия по подготовке к эпидемическому подъему проводились в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Росси и региональным комплексным планом по предупреждению возникновения и распространения болезни.

В республике в сезон 2022-2023 гг. запланировано проведение вакцинации против гриппа с охватом не менее 60% от численности населения и не менее 75% лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России.

Для иммунизации населения субъекта заявлено 320067 доз вакцины, из них 128913 — детской, 191154 — для взрослых, в том числе 5950 — для беременных. С 16августа в республику поступило 233990 вакцин против гриппа, что составляет 73,1% от заявки. В медицинских организациях необходимо привить 306 313 человек. Мероприятие уже охватило 203024 человека: 138 264 взрослых и 64 760 детей.

Также, обеспечена готовность медицинских организаций к работе в период эпидподъема, включая наличие запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных материалов, средств индивидуальной защиты, специальной медицинской аппаратуры, оборудования для обеспечения и контроля «холодовой цепи» при транспортировке и хранении иммунобиологических лекарственных препаратов, специализированного транспорта для перевозки пациентов.

В республике подготовлена схема дополнительного развертывания необходимого количества инфекционных коек, организовано своевременное оказание медицинской помощи населению на дому, в амбулаториях, налажено взаимодействие системы здравоохранения и управления Роспотребнадзора по республике.

«Задача правительства республики, но, в первую очередь, министерства здравоохранения и регионального Роспотребнадзора — принять все необходимые меры для защиты жителей республики. Мы не можем полностью контролировать болезнь, события последних лет это показали, но можем быть в полной готовности и минимизировать все риски и обезопасить людей. Самая большая ответственность ложится на врачей, представителей первичного звена, наша обязанность — помочь им, создать комфортные условия для работы и обеспечить необходимыми материалами», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.