Грипп

Заболеваемость гриппом в Ингушетии остается стабильной — Минздрав

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Эпидемиологическая ситуация в Ингушетии по заболеваемости гриппом и ОРВИ на данный момент оценивается как относительно стабильная. Об этом в ходе рабочей встречи Главе республики доложил министр здравоохранения региона Магомед-Башир Балаев.

«Согласно данным еженедельного мониторинга заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на неэпидемическом уровне. В республике в сезон 2022-2023 годов запланировано проведение вакцинации против гриппа, с охватом не менее 75% лиц, относящихся к группам риска, определенных национальным календарем профилактических прививок», — сказал министр.

«Президент России Владимир Путин уже прошел вакцинацию от гриппа, я тоже предпочитаю не пропускать все профилактические прививки и призываю население обезопасить себя. В нашей республике эпидемический порог еще не превышен, но в других регионах уже закрываются образовательные учреждения. Своевременная профилактика заболеваемости поможет нам избежать введения карантинных мероприятий и сохранить здоровье», — сказал Глава Ингушетии.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в целом по стране в 11 раз с января по октябрь этого года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 2022 году число заражений в России достигло 7,87 случая на 100 тысяч населения несмотря на то, что 74 млн граждан привились от гриппа.

По данным Роспотребнадзора по Ингушетии, в республике всего за период с 5 декабря по 11 декабря заболели острыми респираторными вирусными инфекциями 568 человек, показатель заболеваемости на 10 тыс. населения — 11,2 и не превышает уровня расчетного эпидемического порога. В сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями увеличился, а прирост составил 58%. Зато в регионе наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. С 1 декабря впервые выявлено 20 случаев. Всего на лечении находится 41 человек, в том числе 6 человек — в стационаре, на оксигенотерапии — 1 человек, лиц старше 60 лет — 2 человека.

На сегодняшний день в республике уже обследован 691 человек (6219 исследований). В основном регистрируются вирусы негриппозной этиологии (риновирусы — 40, аденовирусы — 12, метапневмовирусы — 21, бокавирусы — 9, парагрипп — 5, РС-вирусы — 9), также часто заболеваемость встречается у тех, кто не прививался заранее.

Для госпитализации больных в 2-х инфекционных отделениях Ингушской республиканской клинической больницы и Малгобекской центральной районной больнице имеется 110 инфекционных коек. Также в регионе создан резерв медикаментов для лечения и профилактики гриппа.

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