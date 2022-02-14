Заболевшие коронавирусом жители Ингушетии получат по 7 тыс. рублей
Правительство России выделит заболевшим коронавирусом или любыми другими ОРВИ 77 миллиардов рублей, из которых каждый житель страны уже с 14 февраля получит по 7 тыс. рублей. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По словам премьер-министра, эпидемиологическая ситуация в стране непростая, и все больше людей уходят на больничный.
«Выделенные для этих целей финансовые средства позволят переболевшим россиянам получить положенные им деньги вовремя и в полном объёме», — считает Михаил Мишустин.
На 14 февраля в Ингушетии проведено 679 242 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 36 278 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+379 за сутки).
Всего умерло 524 человека, выздоровело — 30 944 (+164 за сутки).