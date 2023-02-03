АПК

Заброшенные ореховые сады в Ингушетии готовы возродить уже 10 предпринимателей

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Заброшенные ореховые сады близ сельского поселения Берд-Юрт в Сунженском районе Ингушетии готовы возродить уже 10 предпринимателей, взяв в аренду 249 га, которые входят в земли лесного фонда.

Об этом на встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Ахметхан Шадиев.

«Такие участки не должны оставаться в заброшенном состоянии, это плодородные земли, которые за эти годы «отдохнули» и готовы для посадки различных культур. Кроме того, ореховый сад полон крепких деревьев урожайных сортов, которые при правильном уходе могут стать источником дохода и процветания бизнеса», — отметил Калиматов.

Напомним, в декабре прошлого года руководитель субъекта поручил выделить в арендное пользование участки, более 550 га, которые десятки лет назад были заняты ореховыми садами, но в последние годы оставались бесхозными и нуждались в уходе.

Отметим также, что в Берд-Юрте до конца 2025 года планируется построить первый в регионе завод по переработке грецкого ореха. Проект создания предприятия включен в модель социально-экономического развития республики.

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