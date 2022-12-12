Заброшенные земли сельхозназначения станет проще изымать у недобросовестных владельцев

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Минсельхоз России разместил для общественного обсуждения поправки, значительно упрощающие изъятие у собственников сельскохозяйственных земель, пишет «Российская газета».

«Мы исключаем возможности перепродажи таких участков в целях ухода от ответственности», — рассказывала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина.

Владельцы таких участков могут их лишиться, если в течение трех и более лет земля не используется по назначению, заросла сорняками и т. п. По данным Россельхознадзора, за 2020-2021 годы было выявлено 11 722 земельных участка, которые не используются по назначению или используются с нарушением требований земельного законодательства РФ.

Практика показывает, что изъятие такого участка у владельцев не простая процедура. Собственники таких земель, получив предупреждение о нарушениях, могут продать или снять участок с кадастрового учета. Процедура изъятия очень долгая. Сначала выявляется факт неиспользования земли и только через 3 года ее можно изъять.

Теперь вносить сведения о нарушениях будут сразу в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). И продать такой участок можно будет только после устранения нарушений. При этом если нарушения не будут устранены в течение 10 рабочих дней после назначения административного наказания, правообладателю запретят совершать любые сделки с этим участком до завершения судебного разбирательства о его изъятии.

Если законопроект будет одобрен, процедура изъятия значительно ускорится. Можно будет сразу определить, что участок не используется в течение трех лет к моменту проверки.

Теперь такие судебные дела будут рассматриваться очень быстро — в течение месяца. Что позволит в будущем изъять и потом продать на публичных торгах около 246 земельных участков, говорилось в пояснительной записке к проекту закона на стадии его рассмотрения в Госдуме.

С 2022 года у нас действует госпрограмма, позволяющая сохранить и вернуть в оборот земли сельхозназначения. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в этом году на программу направлено более 25 млрд рублей, а в 2023 году будет выделено более чем 38 млрд рублей.

«Уже в этом году в рамках госпрограммы в оборот передано более 15 тыс. га брошенных земель. Сформированы и готовы к использованию земельные участки общей площадью около 81 тыс. га в 22 регионах страны. Помимо этого, по итогам года с помощью мелиорации будет сохранено либо возвращено в оборот около 400 тыс. га земель», — пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Как отметила вице-премьер, в Госдуме сейчас находится еще один проект, который должен ускорить возвращение в сельхозоборот заброшенных участков. Одобрение этого проекта даст возможность легально передавать в аренду невостребованные земельные доли, а с 1 января 2025 года такие участки будут признаны муниципальной собственностью. Такое решение вернет в сельхозпроизводство более 11 млн га, оценила Абрамченко.

По данным Минсельхоза, в России около 44 млн га неиспользуемых сельхозугодий, 20 млн га из которых — пашня (используемая под посев сельскохозяйственных культур). На 1 января 2019 года общая площадь земель сельхозназначения в России составляла 382,5 млн га, в том числе сельскохозяйственных угодий — 197,7 млн га. А с учетом земель под дачами, огородами и используемых в научных целях общая площадь сельхозугодий составляет более 222 млн га, пишет «РГ».

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