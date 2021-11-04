Муниципалитет

Заброшенный парк аттракционов в Ингушетии вернули в собственность города Сунжи

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Власти Сунжи через суд добились возвращении в собственность города территории парка аттракционов в центре муниципального образования, оказавшейся в частных руках, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе местной администрации.

«В 2018 году территория бывшего парка аттракционов площадью 2,4 тыс. кв. м. была передана в частные руки. Власти Сунжи неоднократно ставили вопрос о возвращении земли в муниципальную собственность. В первом квартале текущего года решением Сунженского районного суда был удовлетворен соответствующий иск администрации. Апелляция ответчиков в Верховный суд РФ также была оставлена без изменений», — рассказал представитель мэрии.

По его данным, помимо этого местные власти добились возврата территории близ парка площадью 2,1 тыс. кв. м, также находившейся у частных лиц. Площадка находилась в запущенном состоянии десятки лет.

По поручению Махмуда-Али Калиматова комитет архитектуры и градостроительства разработал проект обустройства площадки к 30-летию образования Ингушетии. Речь идет о комплексном благоустройстве всей территории бывшего парка аттракционов, парка памяти и славы, площадки, примыкающей к реставрируемому Дворцу культуры.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что летом этого года власти ингушской Сунжи вернули в муниципальную собственность незаконно занятые земли в прибрежной зоне отдыха по просьбе жителей нескольких улиц. Люди, проживающие по улице Алихана Калиматова, Менделеева, 1-Набережная, 2-Набережная, 3-Набережная через газету «Ингушетия» обращались с просьбой решить конфликтную ситуацию с посягательством на прибрежную зону отдыха в излучине реки Сунжа.

Жители в беседе с местными депутатами рассказали, что на общественной территории неизвестные ведут незаконные работы по разбивке участков, не имея на это правовых оснований и против воли горожан. Члены горсовета заверили, что проблема будет рассмотрена надлежащим образом для предотвращения конфликта. Вопрос разрешился положительно.

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