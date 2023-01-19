«Задача властей в Год педагога и наставника еще и в том, чтобы привлечь внимание к профессии учителя, повысить интерес молодёжи к педагогике, заинтересовать ребят, которые могли бы в перспективе поступить в педагогические вузы, пройти обучение и, получив диплом, прийти работать в школы. В этом наша главная миссия, которую мы должны будем проделать в течение этого года», — написал руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Глава региона отметил своего учителя немецкого языка Нелли Горбанёву, которая является для него достойным образцом и примером для подражания.

«Часто бываю в гостях у своего учителя немецкого языка Нелли Магомедовны Горбанёвой. Прекрасный педагог, благодаря которой я хорошо владею немецким языком», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

В России 2023 год объявили Годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.

В документе отмечается, что это сделано «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».