Задача властей в Год педагога и наставника — привлечь внимание к профессии учителя — Калиматов

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Указом Президента России Владимира Путина 2023 год объявлен Годом педагога и наставника, и главная задача властей, по словам Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, привлечь внимание к профессии учителя.

«Задача властей в Год педагога и наставника еще и в том, чтобы привлечь внимание к профессии учителя, повысить интерес молодёжи к педагогике, заинтересовать ребят, которые могли бы в перспективе поступить в педагогические вузы, пройти обучение и, получив диплом, прийти работать в школы. В этом наша главная миссия, которую мы должны будем проделать в течение этого года», — написал руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Глава региона отметил своего учителя немецкого языка Нелли Горбанёву, которая является для него достойным образцом и примером для подражания.

«Часто бываю в гостях у своего учителя немецкого языка Нелли Магомедовны Горбанёвой. Прекрасный педагог, благодаря которой я хорошо владею немецким языком», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

В России 2023 год объявили Годом педагога и наставника. Соответствующий указ подписал Президент страны Владимир Путин.

В документе отмечается, что это сделано «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

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