Задержан экс-сотрудник ЦПЭ Ингушетии по делу о торговле оружием

«Один из подозреваемых — экс-сотрудник ЦПЭ. Бывшего правоохранителя уличили в участии в организованной преступной группе, промышлявшей торговлей оружием, боеприпасами и наркотическими средствами», - сказал собеседник нашего издания.

По его информации, он ранее судим по делу о разбое, отбывал наказание в колонии-поселении.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала о задержании в Назрани нескольких участников организованной преступной группы, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, а также наркотиков, в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий силовиков.

По нескольким адресам были проведены обыски, изъято оружие.

По предварительным данным, участники ОПГ являются бывшими сотрудниками силовых структур.