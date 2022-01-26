Задержан экс-сотрудник ЦПЭ Ингушетии по делу о торговле оружием
Один из задержанных по подозрению в незаконном обороте оружия и наркотических средств в составе ОПГ — бывший сотрудник центра противодействия экстремизму республиканского МВД, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«Один из подозреваемых — экс-сотрудник ЦПЭ. Бывшего правоохранителя уличили в участии в организованной преступной группе, промышлявшей торговлей оружием, боеприпасами и наркотическими средствами», - сказал собеседник нашего издания.
По его информации, он ранее судим по делу о разбое, отбывал наказание в колонии-поселении.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала о задержании в Назрани нескольких участников организованной преступной группы, причастных к незаконному обороту оружия, боеприпасов, а также наркотиков, в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий силовиков.
По нескольким адресам были проведены обыски, изъято оружие.
По предварительным данным, участники ОПГ являются бывшими сотрудниками силовых структур.