Задержан еще один фигурант дела об обстреле полицейских в больнице в Ингушетии

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан житель сельского поселения Плиево Назрановского района 1987 года рождения в рамках расследования уголовного дела о вооруженном нападении бандгруппы на сотрудников МВД, осуществлявших охрану правопорядка на территории республиканской больницы в Назрани в 2014 году», — сказал собеседник издания.

По его информации, в результате обстрела огнестрельные ранения тогда получили несколько правоохранителей.

Ранее силовики задержали пять человек. По данным СУ СКР по региону, на 36-летнего мужчину возбуждено дело по ст.317 УК России (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), 27-летнему местному жителю вменяют ч.5 ст.33 — ч.2 ст.208 УК (оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом), ч.2 ст.222 УК (незаконный оборот оружия), ч.2 ст.222.1 УК (незаконное хранение и перевозка боеприпасов).

Еще трое стали фигурантами дела по ч.5 ст.33 — ч.2 ст.208 УК (оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом).

Подозреваемые в пособничестве мужчины с апреля 2011 года по октябрь 2015 года, зная, что трое жителей республики являются участниками незаконного вооруженного формирования, оказывали им помощь, обеспечивали их продуктами питания и перевозили их на собственном автотранспорте.

Один из фигурантов получил от бандита пистолет системы «Макарова» калибра 9 мм, снаряженный 8 патронами, который перевез по месту своего жительства, где хранил до обнаружения сотрудниками органов безопасности при проведении 14 июля 2021 года оперативно-розыскного мероприятия.