Задержан житель Ингушетии, угрожавший полицейским ножом
В отношении 25-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.
По данным следствия, вечером 22 мая текущего года подозреваемый, находясь во дворе многоквартирного дома в городе Магасе, с демонстрацией ножа высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, находившихся в форменном обмундировании при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка.
Злоумышленник задержан в порядке, предусмотренном статьями 91, 92 УПК России.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.