Задержан житель Ингушетии, угрожавший полицейским ножом

По данным следствия, вечером 22 мая текущего года подозреваемый, находясь во дворе многоквартирного дома в городе Магасе, с демонстрацией ножа высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, находившихся в форменном обмундировании при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка.

Злоумышленник задержан в порядке, предусмотренном статьями 91, 92 УПК России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.