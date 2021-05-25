Криминал

Задержан житель Ингушетии, угрожавший полицейским ножом

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В отношении 25-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России — «применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По данным следствия, вечером 22 мая текущего года подозреваемый, находясь во дворе многоквартирного дома в городе Магасе, с демонстрацией ножа высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции, находившихся в форменном обмундировании при исполнении служебных обязанностей по обеспечению общественного порядка.

Злоумышленник задержан в порядке, предусмотренном статьями 91, 92 УПК России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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