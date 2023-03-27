Наркотики

Задержанного при «закладке» героина иностранца будут судить в Ингушетии

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30-летний иностранец обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, злоумышленник, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в июне прошлого годы приехал из Москвы в регион, где незаконно приобрел героин — около 100 гр. На арендуемой квартире он расфасовал наркотики в 300 свертков, для последующего сбыта в мелких партиях.

Иностранец за вознаграждение произвел в Назрани 4 «закладки», передавая их координаты сообщнику, посредством обмена сообщениями через мессенджер в сети «Интернет», а тот в свою очередь должен был направлять информацию покупателям наркотических средств.

При попытке осуществления очередного тайника мужчина был задержан правоохранителями с поличным, а все наркотические средства, в том числе и из ранее оборудованных «закладок», были изъяты. Обвиняемый был заключен под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд республики.

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