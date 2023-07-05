Закон об обязательной установке локальных очистных сооружений примут в Ингушетии

«На сегодняшний день сточные воды сбрасываются в реки и грунт, загрязняя водные объекты. Если мы сегодня не примем меры, через несколько лет экологическая ситуация в республике может стать катастрофической. Поэтому в целях сохранения наших водных объектов и почвы предложил нашим депутатам внести Закон об обязательной установке локальных очистных сооружений», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что в городе Карабулаке республики планируется строительство крупного предприятия по производству очистных сооружений. Ведутся работы для сохранения водных объектов. К примеру, выполнены проектно-изыскательские работы по оздоровлению гидрографической сети реки Сунжа в Магасе. Средства на реализацию данного мероприятия в объеме более 73 млн рублей предусмотрены в федеральном бюджете на 2023-2024 годы.

А также выполнены проектно-изыскательские работы на руслорегулировочные мероприятия на реках Яндырка и Сурхахи на 8,6 млн рублей.

«Но главная забота о нашей экологии должна исходить от самих жителей Ингушетии. Это наша земля, наш край, наша любимая Родина, которую мы должны сохранить в лучшем виде для наших детей и внуков», — подчеркнул руководитель субъекта.

Напомним, накануне Глава республики огласил ежегодное Послание Народному собранию Ингушетии.