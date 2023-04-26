Закону о реабилитации репрессированных народов 32 года

Напомним, проблемы народов, подвергшихся в годы советской власти огульным обвинениям в пособничестве врагам советского государства и депортации с мест их исторического проживания, стали предметом общественного внимания только в годы перестройки. Первым шагом на пути восстановления исторической справедливости в отношении репрессированных народов явилось принятие Декларации Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав».

Следующим этапом стал Закон «О реабилитации репрессированных народов», который признавал право репрессированных народов на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством.

Отметим, что в судьбе репрессированных в 90-х годах прошлого века, принимали участие выдающиеся личности России, как патриарх Московский и Всея Руси Алексий, академик Дмитрий Лихачев, видные политические, общественные и религиозные деятели.

Безусловно, здесь необходимо упомянуть тех, кто пробивал не только исторический Закон, но и с началом перестройки активно отстаивал возвращение ингушам и другим репрессированным народам их честного имени. Это — народные депутаты Бембулат Богатырев, Муса Дарсигов, Ибрагим Костоев, Хамзат Фаргиев, также Беслан Костоев, Бексултан Сайнороев, Магомед-Рашид Плиев, Ахмед Пошев и многие другие, кто стоял с ними рядом, а также, без преувеличения, весь народ, который поддерживал своих избранников, а они на него опирались.