Закрытая из-за нарушений крупная горнодобывающая компания в Ингушетии может возобновить работу
В Ингушетии может возобновить работу закрытая из-за нарушений горнодобывающая компания ГУП «Ингушкарьероуправление». Об этом сказал И. о. руководителя Минприроды региона Ахметхан Шадиев во время встречи с директором сырьедобывающей компании Ибрагимом Аушевым.
«Главной темой совещания стали вопросы о возобновлении права пользования недрами. Ранее, в связи с невыполнением условий лицензий право пользование недрами по участкам недр «Карабулак-5», «Яндаре-1» по добыче общераспространенных полезных ископаемых, находящиеся в пользовании Ингушкарьероуправление приостановлено. По итогам совещания Ибрагим Аушев заверил об устранении всех замечаний», — говорится в пресс-релизе Минприроды региона.
Отмечается, что Ахметхан Шадиев дал поручение в ближайшее время рассмотреть вопрос о возобновлении права пользования недрами.