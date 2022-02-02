Закрытая из-за нарушений крупная горнодобывающая компания в Ингушетии может возобновить работу

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В Ингушетии может возобновить работу закрытая из-за нарушений горнодобывающая компания ГУП «Ингушкарьероуправление». Об этом сказал И. о. руководителя Минприроды региона Ахметхан Шадиев во время встречи с директором сырьедобывающей компании Ибрагимом Аушевым.

«Главной темой совещания стали вопросы о возобновлении права пользования недрами. Ранее, в связи с невыполнением условий лицензий право пользование недрами по участкам недр «Карабулак-5», «Яндаре-1» по добыче общераспространенных полезных ископаемых, находящиеся в пользовании Ингушкарьероуправление приостановлено. По итогам совещания Ибрагим Аушев заверил об устранении всех замечаний», — говорится в пресс-релизе Минприроды региона.

Отмечается, что Ахметхан Шадиев дал поручение в ближайшее время рассмотреть вопрос о возобновлении права пользования недрами.

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