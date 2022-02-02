Закрытая из-за нарушений крупная горнодобывающая компания в Ингушетии может возобновить работу

«Главной темой совещания стали вопросы о возобновлении права пользования недрами. Ранее, в связи с невыполнением условий лицензий право пользование недрами по участкам недр «Карабулак-5», «Яндаре-1» по добыче общераспространенных полезных ископаемых, находящиеся в пользовании Ингушкарьероуправление приостановлено. По итогам совещания Ибрагим Аушев заверил об устранении всех замечаний», — говорится в пресс-релизе Минприроды региона.

Отмечается, что Ахметхан Шадиев дал поручение в ближайшее время рассмотреть вопрос о возобновлении права пользования недрами.