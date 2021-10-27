«Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия (в нерабочие дни в октябре-ноябре). Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось, и вводиться не планируется», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Комментируя вопрос передвижений по стране, Песков также добавил, что «закрытие границ регионов — это то, что является, абсолютно последней мерой», и такая мера «не приветствуется».

«По-прежнему, будем надеяться на то, что режим нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь.