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Закрытие границ регионов в нерабочие дни из-за пандемии Covid-19 не приветствуется — Песков

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Запретов на поездки и путешествия россиян в нерабочие дни нет, и вводить их не планируется, заявил журналистам в среду пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

«Эпидемиологи выражают опасения в связи с тем, что многие люди предпочли отправиться в поездки и путешествия (в нерабочие дни в октябре-ноябре). Возможны эпидемиологические последствия после этого. Но с другой стороны, это не запрещено, каких-то запретов на этот счет не вводилось, и вводиться не планируется», — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Комментируя вопрос передвижений по стране, Песков также добавил, что «закрытие границ регионов — это то, что является, абсолютно последней мерой», и такая мера «не приветствуется».

«По-прежнему, будем надеяться на то, что режим нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации», — подчеркнул пресс-секретарь.

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