Благотворительность

Закупленные фондом «Сафмар» 265 тыс. учебников распределяют по школам Ингушетии

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Закупленные благотворительным фондом «Сафмар» мецената Микаила Гуцериева около 265 тыс. учебников начали распределять по школам Ингушетии.

В пресс-службе Главы и правительства республики отметили, что это огромная помощь властям и образовательным организациям, тем более с 1 сентября 2023 года в школах начнет действовать так называемый «золотой стандарт». Соответствующие поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации» приняла Государственная Дума. Согласно документу, во всех школах вводятся федеральные основные общеобразовательные программы.

Отметим, что важным аспектом деятельности фонда «Сафмар» является поддержка образовательных проектов как федерального, так и регионального уровня, включая сотрудничество с ведущими вузами России. Уделяется особое внимание оказанию помощи детским садам и школам в различных регионах. На средства фонда укрепляется их материальная база, приобретаются наглядные пособия, хозяйственный инвентарь, книги и многое другое.

В Ингушетии «Сафмар» реализует еще ряд других социально значимых проектов, в рамках договоренности Главы региона Махмуд-Али Калиматова с предпринимателем Микаилом Гуцериевым.

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