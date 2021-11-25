Замдиректора Национальной библиотеки Ингушетии представил республику на Всероссийской конференции «Проблемы сохранения цифрового медиаконтента»

Конференция проходила с участием генерального директора Российской книжной палаты Елены Ногиной, директора Центральной научной медицинской библиотеки, генерального директора Национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ Бориса Логинова, заместителя директора Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина по цифровому развитию Владимира Определенова, других видных деятелей культуры.

Адам Картоев в своем докладе «Формирование и сохранение краеведческого медиаконтента в Национальной библиотеке Республики Ингушетия» осветил этапы развития республики, ее культурной жизни, становление, развитие и деятельность Национальной библиотеки, как главного органа в области культуры по восстановлению и сохранению духовного богатства народа, сконцентрированного в книжно-документальной форме документальной основы ингушского культурного наследия.

Он рассказал об основных проектах федерального и регионального значения, реализуемых в Национальной библиотеке Ингушетии, таких как создание страхового фонда документов библиотеки в рамках реализации ФЦП «Культура России»«, «Доступная среда» для незрячих и слабовидящих, электронный сводный краеведческий каталог «Память Ингушетии».

Также вниманию участников конференции была предложена видеопрезентация, подготовленная Министерством культуры Ингушетии.

Также на мероприятии прозвучали доклады председателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех» Евгения Кузьмина, директора агентства профессиональных коммуникаций «Астра Медиа» Владимира Бебеха, заместителя директора музея имени Пушкина Владимира Определенова и др. Все представленные доклады по теме сохранения цифрового контента были очень обширными и значимыми.

Работа конференции завершилась круглым столом «Сохранение электронного контента: стратегии, факторы, политика, направления, программы» и подведением итогов.