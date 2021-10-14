Заместитель мэра столицы Ингушетии Макка Аушева выступила на международном форуме в Железноводске

Мероприятие, организованное Российской академией народного хозяйства и государственной службы, собрало более 300 представителей органов власти, бизнес-сообщества и научных кругов.

На одной из дискуссионных площадок в рамках форума — круглом столе «Вовлечение граждан и их объединений в решение вопросов развития территорий» выступила Макка Аушева. Она поделилась с коллегами своим опытом.

«Одним из ключевых инструментов вовлечения наших граждан в вопросы развития города является пример знаменитых в республике людей: олимпийских чемпионов, выдающихся ученых, известных блогеров, артистов. Мы всегда со своей стороны привлекаем таких людей к различным мероприятиям города, потому что именно с них граждане берут пример, а в особенности — молодежь. Мы заранее предупреждаем их для анонсирования на их личных страничках в социальных сетях различных событий. Когда молодое поколение видит, что такие люди проявляют свою гражданскую позицию, небезразлично относятся к судьбе своего региона и страны, они тоже включаются в вопросы территории. Один из ярчайших примеров успешной реализации такого подхода — прошедшие выборы: нам удалось обеспечить высокую явку населения. Немаловажным фактором является активность самих лидеров среди молодежи. У нас в городе действует молодежный совет Магаса, с которым администрация плодотворно сотрудничает: мы проводим совместные мероприятия, учитываем обратную связь, которую они получают при принятии различных решений. На мероприятиях совместно с молодежным советом города мы презентуем наши новые проекты, обсуждаем различные идеи и предложения. Ну и, конечно же, мы поощряем молодежь, которая активно участвует в жизни города, мотивируя их сверстников к развитию и вкладу в благополучие города и региона», — подчеркнула в своей речи представительница столицы Ингушетии.