Прием граждан

Заместитель полпреда Президента России в СКФО провел прием граждан в Ингушетии

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Заместитель полпреда Президента России в СКФО Андрей Шабалин, в рамках работы мобильной приемной Президента России, побывал сегодня в Ингушетии.

В мероприятии приняли участие руководитель приемной главы государства в СКФО Олег Родькин, главный федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов, вице-премьер республики Тимур Фаттахов, руководители профильных министерств, а также главы муниципалитетов, сообщает пресс-служба полпредства.

Отмечается, что был рассмотрен вопрос, касающийся проведения в рамках нацпроекта «Образование» капремонта в одной из школ Назрановского района. Обсуждалось обеспечение жителей сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района и четвертого микрорайона Карабулака нормативным водоснабжением и электроэнергией.

Было обращено внимание на организацию предоставления органами исполнительной власти дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также речь шла о создании условий комфортного посещения общественных территорий столицы республики — Магаса.

По всем обращениям жителей региона были приняты положительные решения, установлены сроки их исполнения. Ход реализации мер взят на контроль в аппарате полпреда Президента России в округе, говорится в релизе.

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