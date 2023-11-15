Заместитель полпреда Президента России в СКФО провел прием граждан в Ингушетии

В мероприятии приняли участие руководитель приемной главы государства в СКФО Олег Родькин, главный федеральный инспектор по Ингушетии Виталий Смирнов, вице-премьер республики Тимур Фаттахов, руководители профильных министерств, а также главы муниципалитетов, сообщает пресс-служба полпредства.

Отмечается, что был рассмотрен вопрос, касающийся проведения в рамках нацпроекта «Образование» капремонта в одной из школ Назрановского района. Обсуждалось обеспечение жителей сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района и четвертого микрорайона Карабулака нормативным водоснабжением и электроэнергией.

Было обращено внимание на организацию предоставления органами исполнительной власти дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также речь шла о создании условий комфортного посещения общественных территорий столицы республики — Магаса.

По всем обращениям жителей региона были приняты положительные решения, установлены сроки их исполнения. Ход реализации мер взят на контроль в аппарате полпреда Президента России в округе, говорится в релизе.