Прием граждан

Заместитель прокурора Ингушетии проведет в Назрани прием граждан

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Заместитель прокурора Ингушетии Гирихан Хазбиев проведет в Назрани прием граждан, сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

Отмечается, что если поставленный заявителем вопрос требует вмешательства органа прокуратуры, то посетитель вправе подать в ходе приема уполномоченному лицу письменное обращение в своих интересах, либо интересах иного лица.

Согласно статье 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Письменное обращение должно отвечать указанным выше требованиям, что позволит прокурору своевременно разрешить все поставленные в нем вопросы.

На личном приеме гражданином в обязательном порядке предъявляется паспорт.

Прием будет проводиться 3 мая с 10 до 13 часов по адресу город Назрань, улица Фабричная, д.9. Предварительно можно записаться по телефону 8 (8734) 55-04-25.

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