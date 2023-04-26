Заместитель прокурора Ингушетии проведет в Назрани прием граждан

Отмечается, что если поставленный заявителем вопрос требует вмешательства органа прокуратуры, то посетитель вправе подать в ходе приема уполномоченному лицу письменное обращение в своих интересах, либо интересах иного лица.

Согласно статье 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Письменное обращение должно отвечать указанным выше требованиям, что позволит прокурору своевременно разрешить все поставленные в нем вопросы.

На личном приеме гражданином в обязательном порядке предъявляется паспорт.

Прием будет проводиться 3 мая с 10 до 13 часов по адресу город Назрань, улица Фабричная, д.9. Предварительно можно записаться по телефону 8 (8734) 55-04-25.