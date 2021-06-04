ЕГЭ

Заместитель руководителя Рособрнадзора Борис Чернышов посетил один из пунктов сдачи ЕГЭ в Ингушетии

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Пункт проведения ЕГЭ по русскому языку № 406, развернутый на базе школы № 6 г. Назрани, посетил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышов в сопровождении министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой.

Замруководителя Рособрнадзора отметил, что на пунктах созданы отличные технические условия, которые позволят провести экзамены на высоком организационном уровне, сообщила пресс-служба образовательного ведомства региона.

«Пункты проведения экзаменов оснащены новейшим техническим оборудованием. А в связи с тем, что с текущего года сканирование экзаменационных материалов проводится непосредственно в самих аудиториях, оснащение школ имеет немаловажное значение», — подчеркнул Борис Чернышов.

По словам руководителя Минобрнауки РИ Эсет Боковой, еще одно нововведение в регионе — переход на технологию передачи экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов по интернету.

«Такая технология позволяет оптимизировать процесс проведения ЕГЭ, а также повышает вероятность объективной оценки экзаменационных работ», — отметила Бокова.

Напомним, всего на сдачу госэкзамена было заявлено 2698 человек, организовано 8 пунктов проведения экзаменов.

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